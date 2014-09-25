Цифровизация социальной сферы и здравоохранения: Санкт-Петербург и Сбер продолжают сотрудничество по внедрению новейших технологий

В рамках встречи была отмечена высокая динамика и успехи работы Правительства Санкт-Петербурга по повышению эффективности информационного взаимодействия граждан, организаций и органов государственной власти.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего совещания обсудили развитие и результаты внедрения в регионе цифровых сервисов и технологий Сбера и компаний-партнёров, которые уже используются или тестируются в регионе.

В рамках встречи была отмечена высокая динамика и успехи работы Правительства Санкт-Петербурга по повышению эффективности информационного взаимодействия граждан, организаций и органов государственной власти. Ключевым ресурсом для дальнейшего развития данного направления является единая цифровая платформа Российской Федерации "Гостех", в основе которой лежит облачная платформа для разработки бизнес-решений Сбера.

Ольга Голодец отметила, что в Санкт-Петербурге ведётся активная работа по пилотированию и внедрению решений Сбера и компаний-партнёров для здравоохранения и социальной сферы. В городе впервые был запущен дистанционный мониторинг здоровья беременных женщин. Это совместный проект СберЗдоровья и Правительства Санкт-Петербурга, который реализуется на базе ГБУЗ "Женская консультация № 44" Пушкинского района Санкт-Петербурга, в нём принимает участие более 100 пациентов. Дистанционный мониторинг позволяет беременным женщинам наблюдать за своими показателями с помощью носимых устройств (тонометр или глюкометр), находиться под постоянным контролем врача и получать в случае необходимости оперативную помощь. Проект позволяет снизить количество очных посещений врача и сократить возможные осложнения у беременных.

Ещё одно направление сотрудничества – внедрение технологий голосового заполнения медицинских протоколов. С июля 2022 года ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова" Минздрава России начал успешное применение технологий голосового ввода данных при описании исследований лучевой диагностики. Это стало возможным благодаря продукту Voice2Med, разработанному партнёром Сбера – группой компаний ЦРТ. Уже сегодня использование данного продукта сокращает время на описание исследований более чем на 20%.

В рамках встречи обсуждались, в том числе, вопросы дальнейшего развития и расширения сервисов и функционала Единой карты петербуржца, создания виртуальной карты и проведения пилотных проектов, включая перевод студенческих проездных на технологию льготного проезда в метрополитене по банковской карте.

Сбер как технологический лидер предоставляет необходимые государству и обществу решения для быстрой и эффективной цифровизации различных отраслей экономики, социальной сферы и здравоохранения. Санкт-Петербург сейчас является лидером среди регионов в проекте "Гостех", ведется активная работа по внедрению клиентоцентричных цифровых сервисов. Сегодня в городе эффективно работают и развиваются цифровые сервисы Сбера и компаний-партнёров, которые повышают доступность и качество оказания медицинской помощи жителям города. Это карта жителя, сервисы СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА, а также различные медицинские решения для врачей с использованием искусственного интеллекта. Цифровые технологии помогают гражданам получать услуги удобным способом, повышают доступность и качество медицинской помощи, являются надёжными помощниками врачей, дают возможность более качественно следить за своим здоровьем. Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка

В Петербурге всегда была сильная система здравоохранения, но ее необходимо постоянно совершенствовать. У нас создана экосистема цифровых сервисов в медицине. Электронная медицинская карта заполняется во всех организациях, работающих в рамках ОМС. В период пандемии это требование было распространено на частные лаборатории. Технологии Сбера и компаний-партнёров расширяют наши возможности в цифровой медицине. Они позволяют снизить нагрузку на медицинских работников, в условиях распространения инфекционных заболеваний повышают безопасность консультаций и лечения пациентов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Участники встречи отметили перспективы использования в регионе продуктов и решений на базе искусственного интеллекта от СберМедИИ, обсудили возможности масштабирования Voice2Med (голосовое заполнение медицинских протоколов) и проведение пилотных проектов по использованию электронного рецепта. Кроме того, в рамках дискуссии были представлены результатах работы СБЕР ЕАПТЕКИ в Санкт-Петербурге, где работают три хаба и 14 аптек (в частности в офисах Сбера), а также более 445 партнёрских аптек.

Фото: пресс-служба Смольного