Цифровизация сферы ЖКХ в России может обойтись в 393 млрд рублей

Подготовку к запуску проекта проведут в 2021-2025 годах.

В России цифровизация сферы ЖКХ и строительной отрасли будет стоить порядка 393 млрд рублей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на паспорт стратегии цифровой трансформации строительной отрасли "Строительство, городское хозяйство и ЖКХ" Минстроя.

По информации издания, в документе затрагивается четыре основных проекта. Это "Новый умный дом", "Решаем вместе", "Строим в один клик", "Цифровая инфраструктура ЖКХ". Ведомство последний проект оценило в 375 млрд рублей, с помощью которого подразумевается разработать и внедрить системы управления снабжения ресурсами.

Так, в пример приводится, что в реальном времени можно будет отслеживать состояние инженерных систем ресурсоснабжающих организаций. В министерстве считают, что анализ данных коммунальных сетей поможет повысить срок их службы.

Подготовку к запуску проекта проведут в 2021-2025 годах, а запустить планируют в 2025-2030-х годах. При этом бюджетные деньги на проект тратить не планируют. Профинансировать его будут управляющие компании и ресурсоснабжающие организации "при условии изменения законодательства по тарифообразованию", отмечается в документе.

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