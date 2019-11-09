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Rybka123
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Чубайс прокомментировал свои слова об "идиотах" в СССР

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После выхода фильма пользователи обрушились на экономиста с критикой.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал документальный фильм Алексея Пивоварова "Гибель империи", где прозвучали его слова о советских "идиотах".

В работе журналиста использовались кадры из фильма шестилетней давности. Авторы сняли, как предприниматель говорит о том, что вся жизнь в СССР была построена на лжи. Это понимали все, кроме "нескольких тысяч идиотов", подчеркнул Чубайс. Также экс-министр финансов выразил мнение, что советские граждане были лентяями.

После выхода фильма пользователи обрушились на экономиста с критикой. Он в свою очередь заявил, что фраза вырвана из контекста. 

Видео: YouTube/Rosnano

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 19:45

Сейчас ещё больше грабят чем тогда Чубайс-негодяй.

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