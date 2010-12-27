Чиновники, сэкономившие на ремонте здания Следственного комитета получили уголовные сроки

В Петербурге вынесли приговор фигурантам по делу о "паркете Бастрыкина".

4 декабря В Калининском районном суде прозвучал приговор по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении бывшего руководителя управления капстроительством СКР Алексея Скачкова, бывшего начальника контрактной службы комитета Александра Шкутова и бизнесменов Александра Плесовских и Анатолия Савина, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Осужденные были признаны виновными по делу о хищении средств, выделенных на капитальный ремонт в зданиях Следственного комитета. В 2014 году мужчины разработали стратегию вывода денег. Скачков договорился со знакомыми предпринимателями, которые заявили свои фирмы на участие в госконтрактах. Шкутов устроил им побед и позже им были перечислены деньги на выполнение работ. Победители решили сильно урезать реальные расходы на ремонт. Разница между официальными и фактическими цифрами распихивалась по карманам мошенников.

В ходе следствия было установлено, что только во время установки лифта было похищено около 700 тыс. рублей, а при модернизации программных комплексов было украдено более 9 млн. рублей. Самый жирный кусок достался обвиненным после установки систем кондиционирования. По официальным бумагам она обошлась в 60,5 млн рублей, что составляло около 30 млн рублей на самом деле.

Обман обнаружили во время проверки, инициатором которой стал председатель СК Александр Бастрыкин. Суд назначил мошенникам, которые признали вину, различные сроки лишения свободы: Скачкову 3 года, Шкутову 3,5 года, Плесовских 2,5 года, Савину — 2 года.

Ранее предпринимателю Сергею Касаткину, также входившему в преступную группу, дали 1 год 10 месяцев колонии.