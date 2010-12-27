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Чиновники Петербурга пересчитают деревья
Сегодня, 10:07
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TretyakovaS
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Чиновники Петербурга пересчитают деревья

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Правительство Северной столицы планирует пересчитать количество зеленых насаждений в городе. Такая информация появилась на официальном сайте Смольного.

Комитет по градостроительству и архитектуре по поручению вице-губернатора Петербурга Игоря Албина пересчитает городские рекреационные зоны и зеленые насаждения. Такая информация появилась на сайте Смольного, передают "Невские новости".

Пересчет позволит собрать данные и с застроенных районов, и с мест, где строительство только начинается. Конечная цель мероприятий неизвестна.

Распоряжения было дано 13 апреля во время совещания в правительстве.

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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