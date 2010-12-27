Чиновник из Ленобласти выкинул взятку на трассу во время полицейской погони

В Петербурге задержали главу администрации Токсово, который выбросил 300 тысяч из окна машины.

В Ленинградской области правоохранительные органы задержали главу местной администрации, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Должностное лицо пыталось уйти от погони, попутно выкидывая из машины денежные средства. Отметим, что чиновник относится к поселку городского типа Токсово. Об инцидент сообщили правоохранительные органы по региону. Во время задержания чиновнику стало плохо и его пришлось госпитализировать.

Следствие полагает, что 21 октября чиновник собирался получить материальную "поддержку" в размере 300 тысяч рублей. Эта сумма стала частью взятки. В общей сложности злоумышленник должен был получить 2 миллиона рублей. Деньги были взяты в качестве благодарности за подписанные акты по выполненным работам. Справки утверждали выполнение восстановительных работ канализационно-очистных сооружений в Токсово.

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении фигуранта расследования. Представители закона изъяли у подозреваемого документы и деньги, имеющие отношение к преступлению.

Фото: Piter.tv