Попытка номер два: в Петербурге признали виновным раскаявшегося убийцу

В Петербурге признали виновным жителя Владикавказа, который в подробностях рассказал об убийстве женщины.

В Петербурге суд признал виновным жителя Владикавказа, который в подробностях описал убийство женщины. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.



Ранее мужчина уже проходил по этому делу. 20 июля 2016 года его оправдали после голосования 5 против 7. Подсудимый рассказал, как застрелил тремя выстрелами владелицу квартиры в Басковом переулке, показал место, где утопил пистолет, а также описал схему убийства.



5 декабря 2017 года мужчину единодушно признали виновным.



В деле есть и второй фигурант - племянник погибшей. Обвинение считало, что он заказал убийство тети. В прошлый раз его оправдали, сегодняшнее заседание тоже не стало исключением.



Напоминаем, женщину с огнестрельными ранениями нашли в квартире Баскова переулка в декабре 2014 года.Подсудимого задержали весной 2015-го во Владикавказе. Он сразу признался в заказном убийстве. По словам его адвоката Юрия Виноградова, подсудимый крепко держался своей позиции, искренне сожалел, что взял грех на душу, и просил поскорее вынести обвинительный приговор.