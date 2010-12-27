Через таможню в СПб прибыло 197 тысяч болельщиков ЧМ

Статистику о приехавших Северную столицу иностранцев на время ЧМ-2018 сообщили таможенные представители.

Через пропускные пункты Северо-Западного таможенного отделения во время проведения Чемпионата мира по футболу прошло 197 тысяч болельщиков. Такими результатами поделились представители пресс-службы ведомства.

Статистика показывает, что более 106 тысяч фанатов въехала на территорию Санкт-Петербурга, а 90 тысяч покинуло Северную столицу. Болельщики составили пять с половиной процентов от общего потока граждан, курсирующих через границу на данном посту.

Большинство пассажиров прибывало в город на Неве воздушным путем. К мундиалю сотрудники таможенной службы приняли в аэропорту "Пулково" более 79 тысяч фанатов. На второй позиции в рейтинге расположился состав "Аллегро", направляющийся из Хельсинки. На поездах данного вида приехало 23 тысячи человек.

Наиболее востребованный автомобильный пропускной пункт находился в Торфяновке. На частном транспортном средстве прибыло 3,5 тысяч иностранцев. Через Выборгскую и Псковскую переправу до петербурга добралось 23 экскурсионных автобуса.

Фото: ru.fifa.com