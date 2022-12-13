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В Петербурге пройдёт чемпионат по кабельному вейкборду
Сегодня, 16:26
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В Петербурге пройдёт чемпионат по кабельному вейкборду

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Спортсмены поборются за призовой фонд 200 тыс. рублей.

В воскресенье, 26 февраля, в Северной столице пройдёт ежегодный открытый зимний чемпионат по кабельному вейкборду Kingwinch Winter Challenge. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Соревнование для любителей экстремальных водных видов спорта состоится в бассейне межвузовского студенческого городка. Вейкбордисты со всех уголков страны поборются за звание чемпиона Санкт-Петербурга и призовой фонд 200 тыс. рублей. Начинающие смогут попробовать свои силы в категории "Любители", для юных участников создана номинация Girls & Boys, а профессиональные райдеры продемонстрируют эффектное шоу на двух параллельных дорожках.

Вход на мероприятие свободный. Церемония награждения лучших спортсменов состоится 26 февраля в центре перемещений во времени "КОД" в 18:00 в доме №2 по улице Комсомола.

Фото:  Kingwinch Winter Challenge

Теги: санкт-петербург, чемпионат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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