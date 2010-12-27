Чемпионат мира по футболу повлиял только на цену гостиниц Петербурга‍

В Северной столице индекс потребительских цен в июне этого года не изменился по сравнению с маем.

Чемпионат мира по футболу повлиял в Петербурге только на цены в гостиницах. Такую информацию сообщили в Северо-Западном главном управлении Центрального банка.

В Северной столице индекс потребительских цен в июне этого года не изменился по сравнению с маем. Продовольственные товары за последний год прибавили в цене 0,7%, а непродовольственные - 3,8%. Это произошло из-за роста цен на топливо, табак и автомобили. Продовольственная инфляция снизила темпы благодаря тому, что в сезон подешевели фрукты и овощи. Из непродовольственных товаров стали ниже цены на телевизоры, компьютеры, смартфоны и ювелирные изделия.

Самый сильный рост зафиксирован в бизнесе. Из-за чемпионата мира по футболу цены на номера в июне повысились аж на 41%. Немного дороже стали зарубежные туры и услуги коммунальных служб, зато снизилась стоимость обслуживания потребительских кредитов и цены билетов на самолет. По итогам июня 2018-го годовая инфляция в Петербурге составила 2,5%, а это соответствует уровню за весенние месяцы.

Напомним, что 17 июля на Конюшенной площади начали демонтировать фан-зону. Работы закончатся к 23 июля, а пока территория перекрыта для прохода.

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