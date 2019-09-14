Чемезов впервые прокомментировал расследование Навального о его квартире

По словам Чемезова, неоправданная критика в адрес высокопоставленного руководителя — это нормально.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов впервые прокомментировал видео ролик Алексея Навального, в котором основатель ФБК оценил квартиру чиновника в 5 млрд рублей. Согласно декларации годовой доход Чемезова за 2018 год составил более 330 млн рублей.

В интервью РБК руководитель госкорпорации заявил, что недвижимость не стоит таких денег. Он также добавил, что готов продать ее, если на такую стоимость найдется покупатель.

По словам Чемезова, неоправданная критика в адрес высокопоставленного руководителя — это нормально. Он не видит смысла отвечать, так как не считает себя виноватым.

Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чём-то виноват. Быть под огнём критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально. Отношусь к этому спокойно,

— сказал Чемезов.

Чемезов навал себя состоятельным человеком с хорошей зарплатой, но отметил, что не занимается накопительством и не складирует деньги в углах, яхт и самолётов не имеет. По его словам, у него в собственности есть дом и квартира, чего вполне достаточно. Дворцы он строить не собирается, подытожил Чемезов.

Расследование Навального вышло в феврале 2019 года. В описании к ролику борец с коррупцией назвал недвижимость "самой дорогой квартирой чиновника".

Видео: YouTube/ Алексей Навальный