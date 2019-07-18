Суровый Челябинск: люди ездят в маршрутке с огромной дырой в полу

Через дыру видны внутренности двигателя и асфальт.

В социальной сети ВКонтакте в группе "Челябинский урбанист" появились видео и фотографии весьма необычного общественного транспорта.

Вообще, сам по себе старенький ПАЗик ничем не примечателен снаружи, зато внутри между салоном и кабиной водителя находится огромная дыра, через которую видны внутренности двигателя и асфальт.

В дыре адски громко крутится карданный вал, летит пыль и выхлопные газы. Мягко выражаясь, это транспортное средство не подходит для безопасной перевозки людей. Как, собственно, и сам ПАЗик не может быть основным видом общественного транспорта в миллионном городе. Лев Владов, руководитель группы "Челябинский урбанист"

Как отметил активист, ответственность за транспорт несет вице-мэр Алейников, который занимает данную должность с 1988 года. "Транспорт уничтожен, а он продолжает за него отвечать".

Фото и видео: ВК/ Челябинский урбанист