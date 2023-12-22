Спектакль "Человек из Подольска"

В обычный полицейский участок попадает простой житель Подольска. Молодой человек лет тридцати трезв, аккуратен, при нем и документы. Причины для задержания нет, но стражи порядка зачем-то устраивают бедолаге допрос с пристрастием, угрожают подбросить наркотики и пару "висяков". Казалось бы, правоохранители хотят улучшить показатели...
Вопросы полицейских вовсе не соответствуют протоколу и здравому смыслу. Допрос превращается в сеанс психотерапии, в ходе которого подозреваемый начинает осознавать, что его жизнь пустая, бессмысленная.
В этом спектакле правоохранители примеряют роль эрудированных интеллектуалов с великой миссией. Они хотят доказать "преступнику", как интересен и прекрасен мир рядового жителя московского спального района.
Фото: ВКонтакте / Театр "Приют комедианта"
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