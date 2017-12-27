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Чехов и Кукота пожелали петербуржцам быть преданными и соблюдать команды

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Недавно на сцене киностудии "Лендок" резиденты Comedy Club дуэт "Кукота&Чехов" пропустили самые известные пьесы величайшего английского драматурга Уильяма Шекспира сквозь призму своего ироничного сознания.

Журналистам канала PiterTV удалось пробраться за кулисы, поббщаться лично с резидентами и записать интервью. Юмористы воспользовались случаем и решили поздравить жителей петербурга с новым годом. К делу подошли со смехом. 

Питер-ТВ! Мы поздравляем вас с наступающим новым годом! Желаем вам классности всевозможной, чтобы вы ржали над собой и ржали друг на другом. Чтобы в год собаки вы всегда исполняли команды, были всегда преданными, в своей будке со своей косточкой и кидали палку! Как можно чаще. 

Чехов и Кукота, резиденты Comedy Club

Видео и фото - PiterTV

Теги: комеди клаб , чехов и кукота
Категории: Новости СПб

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