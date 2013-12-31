Чехия сократила отставание в матче против Дании

Автор гола сравнялся с лучшим бомбардиром Евро.

Сборная Чехии отыграла один матч в матче четвертьфинала против Дании. Гол на 49 минуте забил нападающий немецкого клуба "Байер 04" Патрик Шик. Сейчас счет на табло 2:1 в пользу датчан.

Отметим, что для чешского форварда гол в ворота Шмейхеля стал 5 на турнире. По этому показателю футболист сравнялся с лучшим бомбардиром Евро-2020 Криштиану Роналдо, который уже завершил свое выступление на турнире.

Напомним, что победитель этой встречи сыграет в полуфинале с кем-то из пары Украина-Англия. В параллельном полуфинале сыграют Испания и Италия.

Видео: a.nadir97 / bakueuro2020 / Instagram