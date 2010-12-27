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Часть Волосовского района осталась без света из-за аварии
Сегодня, 20:21
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TretyakovaS
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Часть Волосовского района осталась без света из-за аварии

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Во вторник, 3 октября в Волосовском районе Ленобласти шесть поселков были отключены от электроснабжения из-за аварии на электросетях.

Как сообщает 47news, в Бегуницах, Гомонтово, Зябицах, Зимитицах, Старых Зимитицах и Черковицах было отключено электроснабжение. Причина - авария на электросетях.

На месте работает бригада ПАО "Ленэнерго", задействованы 6 сотрудников.

Компания завершает восстановительные работы после технологического нарушения на линии 10 кВ. На данный момент света нет в домах порядка 40 жителей.

Теги: новости ленобласти , новости спб
Категории: Новости СПб

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