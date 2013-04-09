Церемония открытия Международного строительного чемпионата: как это было

Участников ждут соревнования по 25 направлениям и обширная деловая программа.

В Петербурге прошла церемония открытия III Международного строительного чемпионата. В КВЦ "Экспофорум" приехали более 1500 специалистов в области строительства из регионов России и стран СНГ. Организаторы мероприятия − Минстрой РФ, Госкорпорация "Росатом", ПАО "Газпром" и Правительство Северной столицы.

Чемпионат за последние три года стал уникальной площадкой, объединяющей в себе соревновательную часть по 25 номинациям, более 80 мероприятий деловой программы, а также обширную выставочную программу, которая в этом году значительно усилилась выставкой ЖКХ строительного комплекса UTILICON. Мероприятие стало местом притяжения не только промышленных строительных компаний, но и всех предприятий, работающих не только в строительной индустрии, но и на стыке с ней. Александр Ломакин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

Мероприятие продлится три дня: за это время участники поборются за победу в 25 направлениях. В качестве темы чемпионата заявлены "Технологии нового времени", которые непосредственно связаны с цифровизацией отрасли.

Это колоссальный опыт. Соревновательная атмосфера, высокие стандарты, новые знакомство - такое окружение помогает тебе расти как специалисту. Юлия Никитина, участница Международного строительного чемпионата в номинации "Информационное моделирование"

Кроме того, участников чемпионата ждёт деловая программа, в рамках которой состоится обсуждение актуальных вопросов, связанных с развитием отрасли. Мероприятие завершится 20 октября: в этот же день пройдёт церемония награждения победителей.

Видео: портал "Строительный Петербург"