Центр социальной защиты населения обеспечит выборжан бесплатной ортопедической обувью

Комитет социальной защиты населения Ленинградской области напоминает гражданам о возможностях реализации права нуждающихся на обеспечение сложной ортопедической обувью.

Комитет социальной защиты населения Ленинградской области напоминает гражданам о возможностях реализации права нуждающихся на обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления, по заключению лечебно-профилактического учреждения.

В Выборгском районе Центр социальной защиты населения осуществляет прием документов.

Право на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления имеют несовершеннолетние граждане Российской Федерации, проживающие в Ленинградской области, не являющиеся детьми-инвалидами и нуждающиеся в сложной ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления по заключению лечебно-профилактического учреждения.

К заявлению законный представитель несовершеннолетнего представляет следующие документы:

Копии документов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего; Копии документов, удостоверяющих личность законного представителя и (или) документов, подтверждающих его полномочия; Документ, подтверждающий постоянное проживание несовершеннолетнего на территории Ленинградской области;

Заключение лечебно-профилактического учреждения о наличии медицинских показаний для обеспечения ортопедической обувью.

Бланк заключения выдается в ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" (филиал в Выборгском районе).

Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская, д. 30, каб. 8 (пн-пят. с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48).

За дополнительной информацией необходимо обращаться по телефону: (8 81378) 3-09-78.

По информации ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"