Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

На фоне роста стоимости сырья рост показала и российская валюта.

Цена российской нефти марки Urals выросла на $1,49 за баррель до $30,44 за баррель. Это стало максимальным показателем с середины марта. Об этом сообщило агентство Argus Media.

Стоимость фьючерсов на на нефть марки Brent в понедельник, 18 мая превысили цену $35 за баррель. Американская нефть марки WTI с поставкой продается за $32,5 за баррель.

На фоне роста стоимости сырья рост показала и российская валюта. На валютных торгах Мосбиржи рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Днем курс доллара опустился до 72,81 рубля (-1,05%), а курс евро - до 79,02 рубля (-0,75%).

Видео: Youtube/ InstaForex ENG