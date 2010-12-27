ЦИК рекомендовал в избирком Виктора Миненко

Элла Памфилова положительно высказалась о личности кандидата.

Центральная избирательная комиссия рекомендовала для Северо-Западного региона принять на должность федерального инспектора Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко.

По мнению ведомства, работа его предшественника - председателя Виктора Панкевича была неудовлетворительной.

Мы настойчиво добивались его отставки. Как председатель он оказался никакой. В целом комиссия в лице председателя не контролировала избирательный процесс в Петербурге заявила глава ЦИКа Элла Памфилова

Такое решение было вынесено во время внеочередного собрания ЦИКа, которое состоялось днем 20 июля. На рассмотрении было три кандидата. Лидер определился единогласным голосованием.

Элла Памфилова отметила, что Миненко является сильным, знающим и принципиальным руководителем, а также никем не ангажированным лицом.

Фото: Петербургский дневник