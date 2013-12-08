ЦБ допустил дополнительные меры поддержки жителей пограничных регионов по страхованию

Эльвира Набиуллина считает, что надо разрешить жителям таких регионов страховать себя и имущество.

Центробанк России допускает дополнительные меры поддержки жителей пограничных с Украиной территорий в вопросе страхования жизни, здоровья и имущества. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по итогам заседания совета директоров сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что важно предоставить россиянам такую возможность учитывая момент того, что участники рынка сейчас переоценивают эти риски. ЦБ РФ ведет с ними консультации и дискуссии по тем мерам, которые должны обеспечить базовые финансовые услуги для потребителей.

Будем по мере необходимости принимать меры. Если рыночное страхование окажется достаточно дорогим, <…> то будет необходимая мера господдержки, будем обсуждать с правительством, какие меры здесь могут потребоваться. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Фото и видео: YouTube / Банк России