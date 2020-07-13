CAS отменил отстранение "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов

Ранее команду Пепа Гвардиолы отстранили команду от участия в еврокубке за нарушение fair play.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию английского клуба "Манчестер Сити" и разрешил команде принимать участие в следующих розыгрышах Лиги чемпионов.

Ранее команду Пепа Гвардиолы отстранили команду от участия в еврокубке на ближайшие два сезона, а также наложили штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб обвинили в завышении спонсорских доходов в отчетах и нарушении правил финансового fair play.

В этом сезоне "Манчестер Сити" продолжает свое участие в Лиги чемпионов. В следующем матче англичане сыграют против испанского "Реала". В первой игре команда Гвардиолы обыграла "сливочных" со счетом 2:1. Ответный матч запланирован на 7 августа.

Видео: Youtube/ ESPN FC

Фото: Global Look Press