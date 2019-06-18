Бюджет Выборгского района растет: новые средства направят на социальные нужды

В частности, на ремонт Дворца творчества и Гимназии города Выборга,

Объем бюджета МО "Выборгский район" растет - эту новость обсуждали на очередном заседании Совета депутатов. Объем бюджета повысился на 55 млн рублей, из них 45 млн - собственная доходная часть. Еще около 10 млн рублей - поступления в казну из областного бюджета. На данный момент общий объем бюджета составляет 5.149 млрд рублей.

Совет депутатов утвердил распределение новых доходов. Эти средства будут направлены на социальные выплаты и социальные нужды. В том числе - на ремонт Дворца творчества и Гимназии города Выборга.

Среди других тем для обсуждения - работа контрольно-счетной комиссии и поддержка малого бизнеса. Депутатам рассказали о внедрении новых программ поддержки МСП, которые напрямую коснутся местных предпринимателей. Эксперты в очередной раз отметили, что Выборгский район - один из лучших в вопросах поддержки МСП.

Видео: Piter.TV