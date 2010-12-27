Бюджет Петербурга в 2019 году останется дефицитным, несмотря на перераспределение

Ответственный комитет изучил поправки в законопроект.

В Смольном рассказали, что бюджет на 2019 год по-прежнему будет дефицитным. На данный момент по информации от чиновников, Правительству Санкт-Петербурга не хватает 35 миллиардов рублей или шести процентов. Расходы продолжают превышать расходы.

Способы решения обсуждались во время заседания перед вторым чтением законопроекта о корректировке финансирования Северной столице профильным ведомством ЗакСа. Представители изучили внесенные поправки в документацию.

Сократить расхождение в бюджете планируют за счет перераспределения денежных средств. Также ожидается увеличение налоговых поступлений. Некоторые проекты будут перенесены на другой год.

Фото: Piter.tv