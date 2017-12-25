Бурятия: Хирурги извлекли из желудка женщины куски арматуры, шурупы, дверные шпингалеты и гвозди

Появились подробности уникального хирургического случая в Республиканской клинической больнице имени Семашко в Бурятии.

На официальном сайте Республиканской Клинической больницы имени Н.А. Семашко в Республике Бурятия приводятся подробности уникального случая с одной из пациенток.

На сайте сообщается, что к ним поступила 74-летняя женщина в начале декабря. После лечения ее состояние стабилизировалось, но у нее пеостоянно держалась повышенная температура. Тогда врачи стали искать причину "неполадок" в организме женщины. Среди прочих процедур была назначена и гастроскопия, в ходе которой врач наткнулся на совершенно неожиданную находку: в желукдке она увидела несколько гвоздей. Врач срочно вызвал хирургов и пациентка была прооперирована. Перед операцией ей был сделан ренген, который показал наличие большого инородного тела в полости желудка, который грозил перфорации желудка и летальным исходом для женщины.

Во время операции врачи, когда врачи начали удалять инородные предметы, были сильно удивлены. Из желудка пенсионерки были извлечено в орбщнй сложности 152 металлических предмета: длинные гвозди, крупные шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 сантиметров и серебряная цепочка 925 пробы. Предметы уже начали окисляться.

Операция была проведена успешно, после которой женщину перевели в реанимацию. Теперь жизни странной пациентки ничего не угрожает. Каким образом эти предметы оказались в ее желудки и по какой причине неизвестно.

Видео: Piter.TV

Фото: Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко РБ