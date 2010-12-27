Дом на углу Туристской и Оптиков обещают достроить в 2019 году

В Петербурге достроят дом, который забросили в 2014 году.

В Петербурге возьмутся за брошенный жилой дом на углу улиц Туристской и Оптиков, достроить его собирается ЛенспецСМУ. Отметим, что компания использует старый проект, оставшийся от группы "Город".



Известно, что строительные работы начались еще в 2013 году. Однако официального разрешения на строительство жилого дома было выдано в 2014 году. С того времени стройка продвинулась лишь до забора конструкции, а вот дома не видно. Работы остановились из-за финансовых проблем "Города".

В настоящее время достройкой занимается АО "Эталон ЛенспецСМУ". Эта организация недавно опубликовала на своем сайте проект здания: внешний вид дома остался прежним, апостоловским. Сдать объект ЛенспецСМУ обещает в 2019 году.

