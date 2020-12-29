Зимой "трупы" машин заваливает снегом – так они превращаются в сугробы.

Брошенные автомобили мешают коммунальщикам в Петербурге чистить снег. О том, почему так происходит, эксперты рассказали порталу "Невские новости".

Юрист Денис Фролов отметил, что коммунальные службы не могут просто так взять и эвакуировать автомобиль, который мешает уборке двора или улицы. Это разрешается только в том случае, если брошенная машина нарушила правила парковки, а в месте стоянки действует знак "Работает эвакуатор". Если с машиной что-то произойдет при эвакуации, за возможное повреждение тоже отвечают коммунальщики, отметил эксперт.

Однако если в случае автомобиль выглядит технически неисправным, существует выход из ситуации. Специалист рассказал, что тогда власти устанавливают предписание на поиск хозяина автомобиля в течение месяца, если это представляется возможным. Его уведомляют о том, что автомобиль необходимо убрать. Если этого не происходит, то за хозяина это делают коммунальные службы, а расход на утилизацию возлагают на собственника транспортного средства.

Фото: Piter.tv