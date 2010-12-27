Жители Петербурга испугались бронированных автомобилей, разъезжающих по улицам

В понедельник, 13 ноября по улицам Петроградского района разъезжали бронированные автомобили СОБР и ФСБ, что здорово напугало петербуржцев.

В понедельник, 13 ноября в Петроградском районе курсировали бронированные автомобили СОБР и ФСБ. Спецтранспорт напугал петербуржцев. Об этом пишет "Росбалт".



По словам пользователей соцсетей, в этом районе шли съемки кинокартины. Они отметили, что испуг был естественной реакцией на происходящее: некоторые дома даже находились в оцеплении.



Также петербуржцы отметили оригинальность создателей фильма, которые посреди дня решили провести такие перформансы.