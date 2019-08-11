Брэд Питт назвал фильм из прошлого, в котором хотел бы сыграть роль

Актер назвал ленту 1972 года с Марлоном Брандо в главной роли.

Исполнитель одной из главных ролей в фильме "Однажды... в Голливуде" Брэд Питт рассказал, в каком фильме из прошлого хотел бы сыграть. Артист поделился своим мнением с журналистами Independent.

По словам звезды Голливуда, он хотел бы сняться в скандально известном фильме "Последнее танго в Париже" (1972), снятом режиссером Бернардо Бертолуччи, сообщает Independent. Сюжет картины повествует о взрослом мужчине, который винит себя в смерти жены. Чтобы выйти из депрессии он знакомится с юной девушкой, связь с которой перерастает умопомрачительную страсть.

Главные роли в картине сыграли Марлон Брандо и Мария Шнайдер. Скандальную известность фильму "Последнее танго в Париже" принесла сцена изнасилования.

Видео: YouTube