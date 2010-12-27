Руководителя петербургского "Руана" осудят за нападение на оперативника ФСБ

Предприниматель ответит за свои действия в отношении оперативников при обыске квартиры.

В Василеостровском суде Петербурга рассмотрят дело местного бизнесмена, который по совместительству является братом депутата Государственной думы. Фигурантом дела о нападении на представителя ФСБ стал Вячеслав Ананских. Мужчина владеет банком "Гефест" и компанией, занимающейся размещением наружной рекламы в городе "Руан".

Физическое воздействие на сотрудников ведомства петербуржец оказывал во время проведения оперативниками обыска в его квартире. Инцидент произошел еще 9 ноября 2017 года в жилом комплексе "Морской фасад" на Васильевском острове. На месте также находились сотрудники Следственного комитета.

Отметим, что в результате агрессии злоумышленника, один из служащих контрразведки получил серьезную травму головы: у него диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Также Ананских оскорблял и нецензурно выражался в ходе оперативных мероприятий

Фото: Piter.tv