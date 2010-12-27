Бортко, Тихонова, Амосов: что скрыли участники «подкидных» выборов губернатора

В начале сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора. Общественное движение «Альянс независимых депутатов» провело расследование и выяснило, что известно на сегодняшний день о кандидатах, претендующих на пост.

Итак, на должность претендуют 4 кандидата: Михаил Амосов, Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Александр Беглов.

Михаил Амосов родился в 1959 году и получил образование учителя географии. Амосов придерживается либеральных взглядов, но в 2018 году коллеги по партии "Яблоко", в первую очередь Вишневский и Явлинский, изгнали его за соглашательскую позицию по отношению к власти. Эксперты говорят о его тесных связях со Смольным и уникальной политической гибкости. Благодаря этому Михаил Амосов последние 30 лет беспрерывно работает депутатом.

Владимир Бортко родился в 1946 году – сейчас ему уже 73 года. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения и знаменит прежде всего как советский режиссер. Но в последнее время творческая жизнь Бортко оставляет желать лучшего. На две свои последние картины "красный мэтр" получил свыше 600 миллионов из бюджета. Но обе картины, в том числе эротическая полнометражка "О любви", провалились в прокате.

Бортко – открытый сталинист, но при этом сторонник Владимира Путина. За это он подвергается резкой критике петербуржских "яблочников". Коренные петербуржцы также часто припоминают Бортко его поддержку строительства "Газоскреба" в центре города в 2009 году.

Надежда Тихонова известна пока только как племянница главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова. Она вступила в партию в 2009 году и уже через полгода получила в ней руководящую работу. В интервью журналистам Тихонова не отрицает, что часто обращается за помощью к влиятельному родственнику за помощью.

Какими бы яркими оппозиционерами не были участники губернаторской гонки, стоит помнить, что для участия в выборах губернатора всем им были необходимы подписи местных депутатов. Недостающие подписи и Амосов, и Бортко, и Тихонова получили именно от депутатов "Единой России".

Делайте выводы.