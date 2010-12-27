Бородина раскрыла секрет похудения

Популярная телеведущая Ксения Бородина, раскрыла секрет своего похудения после родов.

После рождения второй дочери Теоны, Ксении пришлось приводить себя в форму и бороться с лишними килограммами. Ведущая призналось, что долго искала спортивное направление, в котором она могла бы приводить себя в порядок. Кардио тренеровки Ксении не нравились.

Вскоре Бородина открыла для себя бокс. Не женский вид спорта помог телеведущие похудеть и поддерживать тело в тонусе. Бородина призналась, что ей очень нравится этот вид спорта, позволяет проработать все группы мышц. Также с помощью бокса телеведущая выплескивает свои негативные эмоции.

«Какая ты худая Ксюша хватит уже поправляйся... ноги уже тонкие вся плоская. Женщина должна быть женственной а ты теряешь эту женственность как парнишка плоская, худая» - написала одна из подписчиков телеведущей в Instagram. Многие подписчики придерживаются такого же мнения.

Фото: Instagram/borodylia