Больше половины компаний Петербурга продолжат работу в нерабочие дни

Меньше 1 % организаций пока не решили, будут ли трудиться в этот период, еще 9 % заявили, что последуют рекомендации властей.

В четверг, 21 октября, специалисты сервиса hh.ru узнали у петербуржцев, будут ли они работать в объявленные выходные с 30 октября по 7 ноября.

Выяснилось, что 55% петербургских компаний намерены работать в эти дни. Меньше 1% пока не определились, 9% последуют рекомендациям властей. Около 36% компаний в принципе работают в выходные, в том числе в государственные праздники. 83% компаний из числа принявших решение работать, будут объяснять сотрудникам необходимость выйти на работу.

Компании, относящиеся к сферам строительства, промышленного оборудования и информационных технологий, точно трудиться не будут. Более 91% участников опроса уточнили, что продолжали профессиональную деятельность и в прошлые периоды нерабочих дней, которые объявляли в минувшем и текущем годах.

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