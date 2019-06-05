Больше 50% петербуржцев мечтают просто дотянуть до новогодних праздников

Согласно опросу, 41% петербуржцев ощущает сильную усталость в конце года.

Половина петербуржцев не чувствует приближения Нового года, а еще 53% мечтают только о том, как бы дотянуть до праздников. Такие результаты опроса представили онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и аналитическое агентство A2:Research.

Согласно опросу, 41% петербуржцев ощущает сильную усталость в конце года. А вот 44% горожан, напротив, сохраняют рабочий настрой и продуктивность.

В ходе анализа состояния петербуржцев, работающих в офисе и удаленно, было выявлено, что 83% опрошенных офисных сотрудников мечтают просто дотянуть до праздников. При этом опрошенные, работающие в удаленном формате, сохраняют более позитивный настрой: 72% чувствуют себя вполне комфортно и спокойно ожидают праздничные дни.

Фото: Piter.tv