Больше 100 млн человек – клиенты Сбера

Ежедневно к операторам контакт-центров банка обращаются более 300 тысяч человек.

За год количество клиентов Сбера увеличилось почти на 3 млн и сегодня составляет более 100,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Рост числа клиентов в первую очередь связан с развитием экосистемы Сбера. Благодаря расширенной линейке продуктов и сервисов, люди могут решить огромный диапазон ежедневных бытовых задач.

Частные клиенты могут не только получать весь спектр финансовых услуг в удобном для них канале, но и заказывать такси, лекарства, продукты и готовую еду, слушать музыку, смотреть фильмы, отправлять посылки, хранить файлы в облаке и многое другое (это особенно выгодно с подпиской СберПрайм).

Кроме того, Сбер выполняет важную социальную функцию. В июне 2018 года банк запустил проект "Островок безопасности" – потерявшийся на улице ребенок может прийти в любое отделение Сбера, где ему помогут найти родителей. За время существования проекта почти 90 детей благополучно вернулись домой.

Абитуриенты и студенты могут оформить в банке образовательный кредит с господдержкой по сниженной ставке 3%. Для старшеклассников Сбер запустил школьный акселератор SberZ. С его помощью можно придумать свой первый бизнес-проект, проработать его до готовых продуктов, заявить о своих идеях, получить поддержку для развития бизнеса от ведущих компаний страны и преференции при поступлении в вузы.

В 2021 году более 400 офисов банка по всей стране стали доступны для людей с особенностями здоровья. На сайте появились фильтры доступности офисов и банкоматов для таких клиентов. В рамках проекта #ФинансыДоступно Сбер создал серию видео для клиентов с особенностями слуха на русском жестовом языке и аудио- и видеоинструкции для людей с особенностями зрения.

Я хотел бы поблагодарить каждого из ста миллионов наших клиентов за доверие Сберу. Когда-то мы поставили себе цель быть с клиентом на всю жизнь. Этого можно достичь только одним способом — оказывая лучший на рынке сервис. К этому мы и стремимся. Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Ежедневно к операторам контакт-центров Сбера обращаются более 300 тысяч клиентов. Они могут получить помощь и поддержку в любое время суток. За прошлый год клиенты банка 53 млн раз сказали "Спасибо" сотрудникам банка.

Я от всего сердца благодарю клиентов не только за их положительные отзывы, но и за объективную критику, которая помогает нам становиться лучше и лучше. Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Фото: пресс-служба Сбера