Болельщики посоветовали тренеру "Тосно" не продавать своих игроков

Чего ждут болельщики от команды “Тосно” в новом игровом году и кто из футболистов, по мнению фанатов, стал лучшим в матче с Локомотивом? Смотрите в опросе Piter.TV.
Болельщики клубов отметили дубль Джефферсона Фарфана, гол португальца Эдера, техничность на фланге Евгения Маркова и общую сплоченность команды из Ленинградской области.
Также не забыли пожелать успехов на будущий год, и посоветовали Дмитрию Парфенову, тренеру ФК “Тосно”, не продавать своих игроков, а даже наоборот прикупить новую “звездочку”.
Видео: Piter.TV
Александра Зинова, Евгений Золотарев