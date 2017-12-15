Болельщики посоветовали тренеру "Тосно" не продавать своих игроков

11 декабря на стадионе "Петровский" в матче 20 тура российской Премьер лиги "Тосно"—команда дебютантов из Ленинградской области во второй раз встретилась с лидерами турнирной таблицы московским "Локомотивом". Мы поговорили с болельщиками и узнали их мнение о встрече.

Чего ждут болельщики от команды “Тосно” в новом игровом году и кто из футболистов, по мнению фанатов, стал лучшим в матче с Локомотивом? Смотрите в опросе Piter.TV.

Болельщики клубов отметили дубль Джефферсона Фарфана, гол португальца Эдера, техничность на фланге Евгения Маркова и общую сплоченность команды из Ленинградской области.

Также не забыли пожелать успехов на будущий год, и посоветовали Дмитрию Парфенову, тренеру ФК “Тосно”, не продавать своих игроков, а даже наоборот прикупить новую “звездочку”.

Видео: Piter.TV

Александра Зинова, Евгений Золотарев