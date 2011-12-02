Более 37 тыс. раз обращались жители Ленобласти по номеру 112 за две недели

В период с 17 июня по 7 июля 2024 года операторы Службы-112 Ленинградской области приняли 37 тысяч вызовов. Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, чаще всего жителям 47 региона требовалась помощь скорой и сотрудников полиции.

Больше всего обращений - 14 869 - были направлены в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Еще 12 834 заявки требовали реагирования бригад скорой медицинской помощи. Из них 1 545 операторы Службы-112 переадресовали пожарным. 357 заявок получили работники газовой службы. Кроме того, 7 457 обращений направили единым дежурным диспетчерским службам муниципалитетов.

Напомним, обратиться по номеру "112" можно круглосуточно со стационарного или мобильного телефона. Связаться с оператором получится с нулевым балансом на счету и без сим-карты.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)