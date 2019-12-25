В этом году по требованиям Роспотребнадзора число зрителей Главного военно-морского парада будет ограничено.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что в Петербурге более 250 кораблей и судов примут участие в парадах в честь Дня ВМФ. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Известно, что также в Главном военно-морском параде примут участие около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и около 15 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что по требованию Роспотребнадзора будет ограничено число зрителей.

Напомним, что мероприятие состоится в Петербурге и Кронштадте 26 июля в День Военно-морского флота.

Ранее мы сообщали о том, что проезд по КАД через дамбу закроют в связи с парадом в День ВМФ.

Фото:пресс-служба "КМЗ"