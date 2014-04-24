Более 230 000 ленинградцев участвовали в праздничных мероприятиях 9 мая

Жители Ленобласти приняли участие в праздновании Дня Победы.

9 мая во всех районах Ленинградской области и городских округах Санкт-Петербурга проходили торжественные мероприятия в честь 76 годовщины победы советских войск над фашизмом и окончания Великой отечественной войны. Уличные шествия, парады, митинги, акции и праздничные концерты посетили, по примерным оценкам, более 56 тысяч жителей области. Эти данные не учитывают количество людей, вышедших на салюты и фейерверки, традиционно завершающих праздничные программы Дня Победы и проходящих в вечернее время. По всей области залпы праздничных салютов гремели с 21 до 23 часов. По предварительным подсчетам, это финальное действие могло привлечь вдвое большее количество зрителей, нежели дневные мероприятия - зрелищем выходили любоваться жители Волосово, Бокситогорска, Всеволожска, Гатчины, Кировска, Луги, Тихвина, Волхова, Выборга, Кингисеппа, Отрадного, Мги, Синявино, Приозерска, Подпорожья, Сланцев, Соснового Бора, Сиверского, Тосно.

Традиционными для жителей области стали акции "Георгиевская ленточка", "Окна Победы", "Стена памяти", различные субботники возле воинских мемориалов. В этих мероприятиях поучаствовали более двухсот тысяч ленинградцев. К онлайн-шествию Бессмертного полка присоединились более шести тысяч человек.

В Москве в честь Дня Победы в небо запустили свыше 12 тысяч залпов салюта.

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