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Водитель иномарки сбил ребенка на улице Доблести. Он отличился количеством нарушений ПДД
Сегодня, 13:41
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Водитель иномарки сбил ребенка на улице Доблести. Он отличился количеством нарушений ПДД

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Девочку увезли в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Водитель "Тойоты Ленд Крузер" сбил 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой на улице Доблести. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, только в 2021-2022 году мужчина привлекался к ответственности за нарушение ПДД 22 раза.

ДТП произошло 30 марта в седьмом часу вечера у дома №24 по улице Доблести. Мама с ребенком переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. 

Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства аварии. 

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, переход по зебре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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