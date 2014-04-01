Водитель иномарки сбил ребенка на улице Доблести. Он отличился количеством нарушений ПДД

Девочку увезли в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Водитель "Тойоты Ленд Крузер" сбил 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой на улице Доблести. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, только в 2021-2022 году мужчина привлекался к ответственности за нарушение ПДД 22 раза.

ДТП произошло 30 марта в седьмом часу вечера у дома №24 по улице Доблести. Мама с ребенком переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина.

Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства аварии.

Фото: Piter.tv