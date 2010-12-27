Более 20 ЛГБТ-активистов задержали в Петербурге

Во время акции в защиту прав ЛГБТ были задержаны более 20 активистов.

В Петербурге во время акции в защиту прав ЛГБТ были задержаны более 20 человек. Об этом пишет "Росбалт".

Митинг не согласовали, и активисты решили устроить серию одиночных пикетов на Дворцовой площади.

По словам участника мероприятия Алексея, полиция предупредила, что акция незаконна, но активисты отказывались расходиться, так как одиночные пикеты не требуют согласования.

Также он отметил, что людей буквально относили в автозак. Среди задержанных оказался организатор гей-прайда Юрий Гавриков, остальные продолжили пикеты.