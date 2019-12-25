Более 142 млрд рублей выдал Сбер по льготной ипотеке в СЗФО

Из них 25,4 тысяч кредитов на 93,5 млрд рублей в Петербурге.

За время действия программы "Господдержка 2020" Северо-Западный банк Сбербанка выдал 46 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 142 млрд рублей. Из них 25,4 тысяч кредитов на 93,5 млрд рублей в Петербурге. С января по сентябрь 2021 года льготную ипотеку в СЗФО оформили более 18 тысяч раз на сумму 62 млрд рублей.

Банк поддерживает государственные инициативы и льготные программы по ипотеке. Кроме этого, наши клиенты дополнительно могут снизить годовую ставку, например, при использовании сервиса электронной регистрации и в случае личного страхования здоровья и жизни. На сегодняшний день по СЗФО льготная ипотека составляет 24% от объема всех жилищных кредитов, выданных с начала года в Сбере. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Взять ипотечный кредит по программе "Господдержка 2020" можно по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки и страховании жизни и здоровья заемщика. При первоначальном взносе от 20% ставка снизится до 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по кредиту – от 15% стоимости жилья.

Программа "Господдержка 2020" доступна для семей, в которых рождается первый ребенок. Стандартная ставка для них составит 5,3%, при электронной регистрации – от 5%. Лимит кредита составит 12 млн рублей на покупку или строительства жилья в Москве и Петербурге, а также в МО и Ленобласти. 6 млн рублей – в других регионах.

Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жилье от аккредитованных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.

Фото: пресс-служба Сбера