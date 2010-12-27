На один день в Приморском парке появится супер-город для всей семьи под открытым небом.

В Международный День Детей – 1 июня – в Петербурге пройдет первый "Большой Семейный фестиваль". Мероприятие состоится в Приморском парке под открытым небом.

В программе мероприятия 9 площадок, которые наполнены разнообразными занятиями для всей семьи. Так, на известная ведущая Тутта Ларсен обсудит с посетителями важные семейные темы, здоровое питание, экологичный образ жизни, образование, правильное воспитание,планирование семьи, создание семейных традиций. А на площадке "Подслушано в Stories" известные блогеры расскажут "Как заботиться о себе во время и после беременности?", "Беременность и вегетарианство – так ли это страшно?", "Школа и как с ней жить?".

Кроме того, на мероприятии будет мастерские, кафе и даже салон красоты.