"Боинг" рейсом "Москва - Берлин" экстренно вернулся во Внуково из-за неполадок

Boeing 737 авиакомпании Utair из-за ЧП на борту развернулся обратно.
Сообщается, что после 1,5 часов полета в небе над Каунасом "Боинг 727" сделал резкий разворот и направился обратно в сторону России. Сообщается, что на борту во время полета возникли неисправности и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
На момент написания новости самолет находится в небе над Москвой. По сообщениям в СМИ, в самолете возникли неполадки в системе кондиционирования. Официальных данных от авиакомпании на данный момент нет.
Новость дополнена: Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Внуково.
Сегодня ранее: В Челябинске на 10 часов был задержан рейс до Анталии из-за попадания самолета в грозу.
Фото: Flight radar
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