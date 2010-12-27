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"Боинг" рейсом "Москва - Берлин" экстренно вернулся во Внуково из-за неполадок
Сегодня, 14:04
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MShaffter

"Боинг" рейсом "Москва - Берлин" экстренно вернулся во Внуково из-за неполадок

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Сообщается, что во время полета возникли неисправности на борту, и экипаж принял решение вернуться в Москву.

Boeing 737 авиакомпании Utair из-за ЧП на борту развернулся обратно.

Сообщается, что после 1,5 часов полета в небе над Каунасом "Боинг 727" сделал резкий разворот и направился обратно в сторону России. Сообщается, что на борту во время полета возникли неисправности и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

На момент написания новости самолет находится в небе над Москвой. По сообщениям в СМИ, в самолете возникли неполадки в системе кондиционирования. Официальных данных от авиакомпании на данный момент нет.

Новость дополнена: Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Внуково.

Сегодня ранее: В Челябинске на 10 часов был задержан рейс до Анталии из-за попадания самолета в грозу.

Фото: Flight radar

Теги: авиакатастрофа, внуково, новости россии, самолет неисправности
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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Ильинский Антон
Сегодня 14:13

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