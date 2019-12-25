  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Боеприпасы времен ВОВ найдены на юге Петербурга
Сегодня, 21:18
24
fvbykov

Боеприпасы времен ВОВ найдены на юге Петербурга

0 0

Мины были найдены в Петродворцовом и Пушкинском районе.

В пресс-службе МЧС 11 мая рассказали о двух найденных минах времен Великой отечественной войны. Первый боеприпас был найден накануне в деревне Попово на берегу реки Тызьва. В пятом часу дня на берегу реки были найдены три минометные мины 82 мм времен войны, их вывезди силами Западного военного округа.

В четвертом часу дня 11 мая раритетную мину калибром 50 мм нашли у дома №12 по Алексеевской улице в Петергофе. Боеприпас, найденный на частной территории, был вывезен силами ОМОН Росгвардии.

Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу, архив

Теги: боеприпасы, мчс, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии