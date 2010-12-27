Блюзовый фестиваль "Мосты" 2019

Выходной день в атмосфере праздника - блюз, танцы, еда, винил и красивое место.

Блюзовый фестиваль "Мосты" уже во второй раз соберет лучших мировых блюзовых исполнителей. На сцене выступят американские, скандинавские и отечественные коллективы - Rick Estrin & The Nightcats, John Nemeth & The Blue Dreamers, Christoffer "Kid" Andersen, Aki Kumar, Daniel Eriksen, Blues Doctors, Emilia Sisco & Helge Tallqvist Band, Southern Comfort, Тамара Оген & Magnet Vox.

На протяжении всего дня помимо музыкальной части фестиваля атмосферу будут создавать танцевальные мастер-классы, диджей-сеты, ярмарка винила, стрит-фуд. Завершатся выступления уже поздним вечером, поэтому у вас будет отличная возможность встретить закат на одной из самых красивых площадок города.

Место: Севкабель Порт (Кожевенная линия, 40)

Цена: 1200 рублей

Фото: vk.com/thebridges2019