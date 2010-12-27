  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Благотворительный музыкальный фестиваль "Дом на воле"
Сегодня, 18:00
551
nadezhda_sib

Благотворительный музыкальный фестиваль "Дом на воле"

0 0

Современные коллективы выступят на одной из самых известных площадок Петербурга.

Благотворительный фонд "Близкие друзья" проведет фестиваль в поддержку Дома сопровождаемого проживания для людей с тяжелой инвалидностью. Перед зрителями выступят Дунаевский Orchestra, ИВА НОВА, Зимавсегда, Ля-миноръ, Сегодняночью, Volny и другие музыкальные группы. Коллективы уже не в первый раз принимают участие в благотворительных мероприятиях.

Вести фестиваль будет российский актер театра и кино Олег Алмазов. В пространстве пройдет благотворительная ярмарка, а также мастер-классы. Все собранные средства пойдут на помощь людям с тяжелом инвалидностью. 

Место: "Севкабель Порт" (Кожевенная ул.,40)

Фото: предоставлено организатором

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии