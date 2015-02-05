Благотворительный фестиваль Woof пройдёт в Петербурге

На мероприятии жителям Северной столицы будут представлены по 50 кошек и собак из приютов.

В предстоящие выходные, 15 и 16 октября, в Северной столице состоится фестиваль Woof по пристройству собак и кошек. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на организатора мероприятия Алёну Ларину.

В рамках фестиваля петербуржцам представят по 50 собак и 50 кошек, которые стали подопечными городских приютов для животных. По словам Лариной, задача фестиваля заключается не только в том, чтобы найти им хозяев. Также горожан необходимо познакомить с реальной работой приютов и других благотоврительных организаций и указать на возможности, которые существуют для помощи им.

На мероприятие можно будет принести подарки для животных, пообщаться с ветеринарами и кинологами.

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