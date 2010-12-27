Бизнесмену Михальченко предъявлено обвинение‍ в организации преступного сообщества и хищении 1,5 млрд рублей

Следствие будет доказывать вину предпринимателя в судебном порядке.

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение предпринимателю Дмитрию Михальченко. ЕГо подозревают в организации и руководстве преступным сообществом. Фигуранта дела считают причастным к хищениям крупных сумм денег по линии ФСО. По сведениям от правоохранительных органов, от допроса бизнесмен отказался.

Напомним, что уголовное расследование началось еще 21 марта 2017 года. По версии обвинения, компания "Атэкс" занималась выдачей контрактов на субподрядческие работы фирмам, которыми занимается Михальченко.Среди них - "Балтстрой", "Стройкомплект", "Стройфасад". В ходе выполнения договоренностей, бизнесменом было украдено около 1,5 миллиарда рублей. Ему удалось вывести деньги с объектов на Воробьевых горах (там строят государственные дачи), и даже упоминается резиденция президента России в Ново-Огарево.

Если суд признает вину мужчины, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.