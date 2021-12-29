Бизнесмены Петербурга обжалуют в суде ковидные ограничения Беглова

Владельцы предприятий в Северной столице ищут спасение от коронавирусных ограничений Смольного суде. Ряд компаний уже подал иски для оспаривания ковид-постановления и распоряжений Комитета по культуре о согласовании мероприятий. Иных способов добиться от чиновников понимания нет.

В Петербургском городском суде зарегистрировано несколько исков от компаний "Система концерт", "Мельница №1" и "Артистика" к администрации губернатора Александра Беглова и Комитету по культуре Смольного. Истцы требуют признать незаконными ряд положений ковидного постановления № 121, а также нормы постановления № 1001 о порядке согласования проведения культурных и зрелищных мероприятий численностью более 40 человек, утвержденных Комитетом по культуре. Исковые заявления находятся на рассмотрении у судьи. Об этом сообщает "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга".

Это не первый раз, когда в Петербурге массово оспариваются ковид-ограничения Смольного. В декабре прошлого года в городском суде регистрировался коллективный иск петербуржцев об отмене всех положений 121 постановления, касающихся введения QR-кодов. Авторы иска заявляли, что положения противоречат Конституции РФ и четырём федеральным законам. В январе к небу присоединилось еще 50 петербуржцев. Несмотря в итоге на отказ истцам, дело создало сильный прецедент, подтолкнувшее многих к оспариванию сомнительных действий губернатора Беглова.

На Смольный и главу городу жалуются из-за отсутствия возможности достучаться до чиновников и добиться понимания, помощи. Ранее в бизнес-сообществе неоднократно критиковали введение системы QR-кодов. Отмечалось, что они спровоцируют отток клиентов, финансовые убытки и банкротство предприятий. Предприниматели указывали на недостаточность финансовой поддержи, отсутствие субсидий и иных адекватных мер. А также на сложности с получением помощи от властей в виду наличия множества бюрократических преград и внутренних "скрытых фильтров". Различные ассоциации турсферы, ресторанного бизнеса и фитнес-индустрии предлагали губернатору Беглову самые разнообразные варианты усиления антиковидных мер без дополнительных ограничений. Однако в Смольном остались глухи к проблемам бизнеса, по сути спровоцировав убытки компаниям и нанесение урона экономике города.

По итогу "диктат" Беглова привел к тому, что бизнес для выживания вынужден был начать работу в обход требований Смольного. С ноября многие бары города продолжают работать вне установленного режима под угрозой штрафов. Иного выхода бизнес просто не видит.

Напомним, Петербург потерял привлекательность для молодежи. По данным "Петростата", в 2021 году в городприбыло из других регионов в два раза меньше студентов и абитуриентов по сравнению с 2019-м. Наметилась тенденция на снижение интереса в обучении в городских вузах. Это уже успело привести к кадровому голоду на ключевых предприятиях Петербурга.

Фото: Piter.tv